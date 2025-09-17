Сахиба Гафарова рассказала на Форуме политических лидеров-женщин о достижениях Азербайджана в гендерной политике

БАКУ /Trend/ - В своей речи на 2-м Форуме политических лидеров-женщин Межпарламентской Ассамблеи (АИПА) Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в городе Куала-Лумпур Малайзии спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова представила обширную информацию об опыте Милли Меджлиса Азербайджана и о достижениях в стране в направлении гендерной политики.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Она заявила о полной приверженности Азербайджана защите прав женщин и обеспечению их активной вовлечённости в принятие решений.

Спикер упомянула предоставление в Азербайджане женщинам права голоса в 1918-м году, раньше большинства европейских государств. По итогам проведённых в сентябре 2024-го года выборов женщины получили 26 из 125 мест в парламенте, что демонстрирует рост по сравнению с предыдущим периодом.

Сегодня женщины-депутаты представлены в большинстве комитетов парламента, что позволяет учитывать их мнение при обсуждении всех вопросов, регулируемых парламентом.

В своём выступлении спикер Сахиба Гафарова также затронула связанные с гендерными вопросами инициативы и деятельность Азербайджана в международных парламентских организациях. Она сказала, что Милли Меджлис Азербайджана, вплотную участвуя в работе межпарламентских организаций, выдвигает инициативы для насыщения данной повестки и оказывает мощную поддержку международному сотрудничеству в вопросах, связанных с женщинами.

Было также отмечено, что на проведённой в Баку в 2019-м году Девятой пленарной сессии Парламентской Ассамблеи тюркских государств была учреждена Группа женщин-парламентариев Ассамблеи. Как действующий председатель Азиатской парламентской ассамблеи Милли Меджлис предложил основать Комиссию по делам женщин в рамках Ассамблеи, и это предложение сейчас находится на рассмотрении парламентов-участников. Кроме того, наши женщины-депутаты принимают активное участие в работе ряда иных парламентских организаций, а также в Форуме женщин-парламентариев и Группе партнёрства в гендерных вопросах в рамках Межпарламентского Союза.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!