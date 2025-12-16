Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане к ряду категорий военнослужащих будет применена ​​амнистия

Общество Материалы 16 декабря 2025 16:47 (UTC +04:00)

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане к ряду категорий военнослужащих будет применена ​​амнистия.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в проекте постановления Милли Меджлиса об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и суверенитета", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту постановления, к лицам, участвовавшим в борьбе против фашизма во Второй мировой войне и служившим в Вооруженных силах бывшего СССР в тот период, а также к близким родственникам лиц, погибших или пропавших без вести во время ВОВ, будет применена амнистия.

Это решение сократит срок наказания этих лиц и обеспечит восстановление их социальных прав.

