В Азербайджане создается цифровая логистическая платформа

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сделан значительный шаг в направлении цифровизации операций в сфере международной торговли.

Как передает Trend, об этом сообщило министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно соответствующему указу Президента Азербайджанской Республики, министерство цифрового развития и транспорта создает цифровую логистическую платформу (ЦЛП) с участием других учреждений в целях цифровизации процессов, связанных с международными грузоперевозками, обеспечения интеграции данных в режиме реального времени между участниками внешней торговли и соответствующими государственными органами, а также повышения конкурентоспособности страны в сфере логистики.

Это инновационная платформа, цель которой управление импортными, экспортными и транзитными операциями через единое «электронное окно». Информационная система, включающая максимально возможное упрощение процедур и видов деятельности, прежде всего, предполагает устранение многочисленных разрозненных и неэффективных процессов, существующих во внешнеэкономической деятельности и осуществляемых на бумаге, обеспечение обмена информацией и ее интеграции в цифровой среде между участниками внешнеторговой деятельности и соответствующими государственными органами, а также обеспечение доступности процессов для участников внешнеторговой деятельности и их контроля из единого центра..

Платформа состоит из четырех основных модулей:

Модуль «Торговый справочник»

Модуль «Торговые услуги»

Модуль «Бронирование»

Модуль «Отчетность».

Один из основных модулей платформы, «Торговый справочник», уже готов к использованию. Он позволяет фильтровать товары по типу продукции, виду операций и стоимости услуг при поиске товара.

В ближайшие месяцы планируется запуск модуля «Торговые услуги». В рамках этого модуля планируется получение разрешений, лицензий и других необходимых документов для внешнеэкономической деятельности через платформу.

