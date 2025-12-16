Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного соглашения - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Армения как никогда близки к подписанию мирного соглашения.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 16-м съезде турецких послов в Анкаре, передает Trend.

Эрдоган отметил, что Южный Кавказ, годами жаждущий мира, переживает исторический период.

"Азербайджан и Армения как никогда близки к подписанию мирного соглашения. В условиях диалога с Азербайджаном мы также продвигаем процесс нормализации с Арменией. Надеюсь, с начала следующего года будут предприняты некоторые символические шаги", - сказал Эрдоган.

Отметим, что 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

