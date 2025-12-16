В Азербайджане вводится запрет на продажу и использование электронных сигарет

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будет введен запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, продажу и использование электронных сигарет.

По данным Trend, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении поправок в Закон «О табаке и табачных изделиях», который обсуждался на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также трудовой и социальной политике.

Согласно законопроекту, будет запрещен импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа и использование электронных сигарет и их компонентов.

Электронные сигареты, содержащие никотин, будут также считаться табачными изделиями.

