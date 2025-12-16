Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане вводится запрет на продажу и использование электронных сигарет

Общество Материалы 16 декабря 2025 16:33 (UTC +04:00)
В Азербайджане вводится запрет на продажу и использование электронных сигарет

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будет введен запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, продажу и использование электронных сигарет.

По данным Trend, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении поправок в Закон «О табаке и табачных изделиях», который обсуждался на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также трудовой и социальной политике.

Согласно законопроекту, будет запрещен импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа и использование электронных сигарет и их компонентов.

Электронные сигареты, содержащие никотин, будут также считаться табачными изделиями.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости