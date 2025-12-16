Сказочное очарование танцев Узбекистана в Азербайджане - музыка, хореография и литературное наследие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней культуры Узбекистана в Азербайджане на одной из главных концертных залов страны - Дворце Гейдара Алиева - состоялся яркий концерт Национального танцевального ансамбля Узбекистана "Навруз", сообщает Trend Life.

Зрителям была представлена богатая концертная программа, в которой органично соединились музыка, хореография и литературное наследие. Под аккомпанемент инструментального ансамбля артисты исполнили музыкально-хореографические композиции, созданные по мотивам произведений великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои. В основе постановок - сюжеты его знаменитого цикла "Хамса": "Фархад и Ширин", "Лейли и Меджнун", "Семь красавиц" и "Искендер-наме".

Каждый номер отражал уникальный колорит различных регионов Узбекистана, знакомя бакинскую публику с многообразием национальных традиций, костюмов и музыкальных ритмов братской страны. Выступления артистов сопровождались тёплым приёмом и продолжительными аплодисментами зала.

Особым украшением вечера стало исполнение заслуженной артисткой Узбекистана Мохичехрой Шомуратовой азербайджанской народной песни "Küçələrə su səpmişəm". Искренность и тонкое прочтение произведения вызвали особые овации зрителей.

Яркие эмоции публике подарили и заслуженные артисты Узбекистана Тулкин Джабборов и Юлдуз Турдиева. В её исполнении наряду с узбекскими композициями прозвучала и песня "Карабах", ставшая трогательным символом уважения и духовной близости между народами Азербайджана и Узбекистана.

Концерт стал ещё одним подтверждением того, что культурный диалог между двумя странами активно развивается, укрепляя дружбу, взаимопонимание и общие духовные ценности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!