БАКУ /Trend/ - Условия в Ормузском проливе с каждым днем должны становиться для противоположной стороны все сложнее.

Как сообщает информационный портал иранской армии, об этом заявил главнокомандующий армией Ирана генерал армии Амир Хатами, выступая во вторник, 24 ноября, в Тегеране в Университете командования и штабной службы, действующем при армии.

«Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока не будут выполнены семь условий Ирана. Более того, с каждым днем этот пролив должен закрываться все больше, а положение противоположной стороны — становиться все сложнее. Для управления Ормузским проливом будет применяться эффективная система управления», — отметил он.

Генерал армии заявил, что Иран сорвал планы противоположной стороны по четырем направлениям — военному, социальному, политическому и геополитическому. По его словам, Ормузский пролив является частью геополитической мощи Ирана.

Отметим, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что это было ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.