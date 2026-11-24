БАКУ /Trend/ - EnerMech OGP заключило контракт с bp на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию морских крановых установок на девяти морских платформах компании в Каспийском регионе.

Как сообщили во вторник в компании, контракт охватывает азербайджанские месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шах Дениз". Работы будет выполнять действующая команда EnerMech OGP в Азербайджане при поддержке глобального подразделения EnerMech по решениям в области грузоподъемного оборудования.

Соглашение предусматривает комплексное обслуживание кранового оборудования, включая его эксплуатацию, техническое обслуживание, инспекцию и инженерно-техническую поддержку. Эти работы направлены на обеспечение безопасности, надежности и бесперебойной работы критически важного подъемного оборудования, а также повышение эффективности морских операций.

"Заключение этого контракта с bp является высокой оценкой профессионализма и результатов работы наших команд в Азербайджане. Долгосрочное партнерство строится на доверии, последовательном выполнении обязательств и общей приверженности операционному совершенству. Мы гордимся тем, что продолжаем поддерживать морские операции bp", - заявил главный исполнительный директор EnerMech Чарльз Дэвисон-младший.

По его словам, на фоне стремления компаний энергетического сектора повышать эффективность и предсказуемость операций, одновременно сокращая совокупную стоимость владения активами, EnerMech помогает клиентам достигать этих целей за счет технической экспертизы, инноваций и эффективной организации работ.

Акционер EnerMech OGP Эльдар Мамедзаде отметил, что соглашение является важным этапом развития совместного предприятия.

"Оно создает основу для расширения портфеля услуг, развития новых компетенций и укрепления нашей стратегии локализации, а также присутствия на морском энергетическом рынке Азербайджана. Наша цель - использовать этот импульс для формирования бизнеса, способного удовлетворять более широкий спектр потребностей отрасли и реализовывать новые возможности в ближайшие годы", - сказал он.

Вице-президент по направлению Lifting Solutions и генеральный директор EnerMech в Каспийском регионе Марк Далгарно подчеркнул, что контракт отражает потенциал команды, сформированной в Азербайджане, и доверие, достигнутое благодаря стабильному выполнению работ на морских объектах.

По его словам, специалисты компании хорошо знакомы с активами bp, условиями эксплуатации и требованиями к безопасному и эффективному проведению сложных подъемных операций.

EnerMech OGP является зарегистрированной в Азербайджане компанией, созданной в форме совместного предприятия глобального поставщика специализированных услуг EnerMech и Oil Gas ProServ (OGP). Компания объединяет международную техническую экспертизу с местными знаниями и возможностями.

EnerMech OGP предоставляет услуги в сфере грузоподъемного оборудования, его эксплуатации и технического обслуживания для энергетического сектора Азербайджана. Компания также инвестирует в подготовку национальных кадров, развитие профессиональных компетенций и долгосрочные карьерные возможности для местных специалистов.