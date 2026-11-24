БАКУ/Trend/ - AzInTelecom планирует вывести SİMA İmza на рынок Африки.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявила во вторник руководитель подразделения решений в области электронной подписи компании AzInTelecom Лала Иманова на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку.

По ее словам, компания AzInTelecom расширила доступ к функционалу управления электронной подписью SİMA для предпринимателей, предоставив им возможность делегировать сотрудникам полномочия на осуществление операций от имени своего бизнеса без необходимости подтверждения каждой операции с помощью SİMA.

«Клиенты компании могут через специальный личный кабинет заказывать электронную подпись дистанционно, а также распределять между сотрудниками роли и права подписи. Это позволяет уполномоченным сотрудникам самостоятельно проводить операции, связанные с налоговым идентификационным номером (VÖEN) компании, без необходимости каждый раз получать подтверждение от владельца подписи через SİMA. До прошлого года данная функциональность была доступна только юридическим лицам и государственным учреждениям. Однако в этом году, учитывая обращения предпринимателей и их потребности, компания расширила доступ к продукту», - сказала Л. Иманова.

По ее словам, нововведение направлено на упрощение повседневной деятельности предпринимателей. «К примеру, благодаря передаче соответствующих прав бухгалтеры могут самостоятельно выполнять налоговые и другие операции через государственные учреждения без дополнительного подтверждения со стороны предпринимателя», - сказала Л. Иманова.

Она также рассказала о функциональности «Активные сессии», которая позволяет пользователям самостоятельно контролировать безопасность электронной подписи. «Клиенты могут зайти в соответствующий раздел приложения SİMA İmza, увидеть другие устройства, на которых активна их электронная подпись, и управлять ими. Если пользователь обнаружит устройство, на котором не хотел бы сохранять активную сессию, он может сразу же деактивировать его», - пояснила она.

Говоря о планах по выходу на зарубежные рынки, Л. Иманова сообщила, что AzInTelecom ведет переговоры с рядом стран, в том числе на африканском рынке.

По ее словам, в настоящее время компания ведет переговоры с одной из африканских стран и рассчитывает в ближайшее время предложить ей решение SİMA İmza. «После интеграции с цифровыми платформами этой страны пользователи смогут применять SİMA в качестве электронной подписи», - сказала Л. Иманова.

Она добавила, что переговоры ведутся не только с одной страной, поэтому компания рассчитывает расширить географию присутствия на международных рынках.