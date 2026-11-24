БАКУ /Trend Life/ — Узоры, в которых хранится память поколений, традиции, объединяющие народы, и искусство, не знающее границ. В Азербайджанском национальном музее ковра проходит международный симпозиум "Общее наследие: тюркский ковер", посвященный 120-летию со дня рождения выдающегося мастера, художника и ученого, народного художника Азербайджана Лятифа Керимова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

В течение двух дней ученые, искусствоведы и музейные специалисты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Туркменистана представляют свои исследования и делятся опытом. В центре внимания — наследие Лятифа Керимова, общие традиции ковроткачества тюркских народов, символика орнаментов, а также возможности современных технологий для сохранения этого культурного достояния.

Симпозиум организован совместно Фондом тюркской культуры и наследия, Университетом Мармара (Турция), Азербайджанским национальным музеем ковра и Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA).

В открытии симпозиума приняли участие директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова и президент Фонда тюркской культуры и наследия, профессор Актоты Раимкулова. Среди гостей и выступающих также были заместитель председателя муниципалитета Шехиткамиль Умут Салджан, программный координатор TİKA в Баку Махмут Агырман, депутат Милли Меджлиса, профессор Хикмет Бабаоглу и директор Института археологии и культурного наследия тюркского мира, профессор Шабан Доган.

Ковер - это не просто искусно сотканное полотно. За каждым орнаментом стоят определенные образы, представления и символы, а за самой традицией - труд мастеров, семейные истории и культурная память целых народов. Именно поэтому изучение коврового наследия важно не только для искусствоведов, но и для понимания общей истории тюркского мира.

Особое место в программе занимает личность Лятифа Керимова. Его имя неразрывно связано с развитием азербайджанского коврового искусства. Он был не только талантливым художником и мастером, но и исследователем, внесшим значительный вклад в систематизацию и классификацию азербайджанских ковров. Благодаря его труду национальное ковровое искусство получило прочную научную основу и широкое признание.

Продолжением разговора о наследии стала выставка "Народный художник Лятиф Керимов - 120", открывшаяся после официальной церемонии. Посетители смогли увидеть произведения мастера, познакомиться с его творческим почерком и еще раз оценить масштаб его вклада в национальную культуру. Гостям также представили цифровую платформу latifkarimov.art, посвященную жизни, творчеству и богатому наследию художника.

Отдельное внимание уделили тому, как сохранить традиционное ремесло и заинтересовать им новые поколения. Программный координатор TİKA в Баку Махмут Агырман подчеркнул важность инициатив, поддерживающих участие женщин в ковроткачестве и изготовлении килимов. Он также заявил о готовности агентства участвовать в инициативах, направленных на развитие женщин, молодежи и детей.

Научная программа охватывает самые разные аспекты коврового искусства: наследие Лятифа Керимова, символику тюркских ковров, музейные коллекции и традиции ковроткачества Центральной Азии и Анатолии. Отдельное внимание уделяется современному дизайну и возможностям цифровых технологий в сохранении культурного наследия.

Симпозиум объединяет не только исследователей, но и разные взгляды на общую культуру. Ковровое искусство - это живая традиция, которая продолжает меняться и находить свое место в современном мире. И чем лучше мы знаем и чувствуем эти корни, тем проще сберечь их для будущего.

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