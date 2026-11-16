BMI ожидает значительного избытка нефти на мировом рынке в 2027 г.

БАКУ /Trend/ - Мировой рынок нефти в 2027 году может столкнуться со значительным избытком предложения на фоне ожидаемого восстановления поставок с Ближнего Востока после урегулирования конфликта между США и Ираном. Это усилит давление на нефтяные цены.

Об этом говорится в аналитическом обзоре BMI, подразделения Fitch Solutions.

Согласно базовому прогнозу BMI, средняя цена нефти марки Brent в четвертом квартале 2027 года составит 67 долларов за баррель.

"При эффективном вмешательстве OPEC+ цены могут удерживаться в диапазоне 70-75 долларов за баррель. Если же крупнейшие производители отдадут приоритет увеличению своей доли рынка, а не поддержанию цен, стоимость нефти может снизиться до 50-60 долларов за баррель", - отмечается в обзоре.

По оценке BMI, OPEC+ предпримет меры для регулирования рынка в 2027 году, однако их, вероятно, будет недостаточно для предотвращения существенного избытка предложения.

Разногласия внутри группы осложнят усилия по поддержанию цен. Неравномерные экономические последствия конфликта усилят существующие различия между участниками OPEC+ с точки зрения производственных возможностей, бюджетного давления и приоритетов экономической политики. При этом готовность лишь ограниченного числа производителей к существенному сокращению добычи может привести к тому, что основная нагрузка по ограничению предложения вновь ляжет на Саудовскую Аравию.

Дополнительную неопределенность создает выход ОАЭ из OPEC+. В результате группа лишается одного из участников, традиционно вносивших вклад в сокращение добычи, а ОАЭ получают возможность самостоятельно определять производственную стратегию. Готовность страны ограничивать добычу в условиях снижения цен будет иметь важное значение для эффективности возможных новых мер OPEC+, говорится в отчете.

В BMI отмечают, что в 2026 году политика OPEC+ оказывала ограниченное влияние на нефтяные цены. Формально группа ежемесячно повышала целевые уровни добычи с апреля по сентябрь, завершив поэтапную отмену ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки, согласованных в 2023 году. Однако фактическая добыча значительно отставала от установленных целевых показателей из-за перебоев с экспортом нефти в регионе, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

По мере восстановления экспортных потоков до уровней, близких к доконфликтным, увеличивается и добыча нефти. BMI ожидает дальнейшего роста производства в текущем квартале. Вместе с тем восстановление остается неустойчивым, поскольку поставки из региона по-прежнему подвержены риску новых перебоев.

"До достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном на динамику цен будут продолжать влиять физические ограничения добычи и экспорта, а также изменения геополитической премии за риск.

В первом квартале 2027 года может быть достигнуто предварительное соглашение об открытии Ормузского пролива. Это позволит улучшить условия безопасности морского судоходства, нормализовать рынки фрахта и страхования и устранить логистические ограничения.

В результате экспорт нефти из стран региона стабилизируется и по мере увеличения добычи превысит доконфликтные уровни.

В октябре производственные мощности стран Персидского залива использовались не полностью, а объем свободных мощностей составлял около 7 миллионов баррелей в сутки. Хотя не все эти мощности будут задействованы, восстановление после конфликта обеспечит значительный прирост производства.

В 2027 году добыча нефти в регионе увеличится на 5,59 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении. Еще 2,1 миллиона баррелей в сутки прироста ожидается в других регионах, прежде всего за счет США", - говорится в обзоре BMI.