БАКУ /Trend Life/ - В мечети Тезепир состоялась церемония прощания с народной артисткой Азербайджана, видной актрисой театра и кино Эльмирой Шабановой, сообщает корреспондент Trend.

В зале прощания были установлены венки от Министерства культуры Азербайджана и Агентства кино при министерстве. Проститься с артисткой пришли ее родные и близкие, коллеги, ученики, представители творческой общественности и поклонники ее таланта.

Выступавшие на церемонии говорили о значительном вкладе Эльмиры Шабановой в развитие азербайджанского кинематографа, ее творческом наследии и многолетнем наставничестве.

Церемонию открыл директор Государственного фильмофонда Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев.

"Замечательная актриса Эльмира Шабанова была человеком огромного трудолюбия, сильной воли и беззаветной преданности своему делу. Наряду с работой в кино и театре она многие годы занималась педагогической деятельностью, передавая свой профессиональный опыт молодому поколению актеров. Будучи доцентом родного для нее Азербайджанского государственного института искусств имени М. А. Алиева, она много лет открывала своим студентам секреты актерского мастерства. Сегодня многие из ее бывших учеников пришли проститься не только с замечательной актрисой, но и со своим педагогом и наставником.

Созданные Эльмирой Шабановой образы в фильмах "Окно печали", "Последняя ночь детства", "День прошел", "Семеро сыновей моих" навсегда вошли в золотой фонд азербайджанского кинематографа.

Есть актеры, которым удается наполнить глубоким смыслом даже молчание в кадре - ту самую "зону молчания", о которой часто говорил выдающийся театральный режиссер и педагог Георгий Товстоногов. Эльмира Шабанова владела этим особым искусством - умением передавать внутренний мир героя, его переживания и чувства без слов, одним взглядом, жестом, едва уловимым движением.

Мы с вами не прощаемся. Вы всегда будете жить в нашей памяти и наших сердцах", - отметил Джамиль Гулиев.

Заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов подчеркнул, что уход актрисы стал большой потерей для национального кинематографа, и выразил соболезнования ее родным, близким, коллегам и ученикам.

"Азербайджанское кино потеряло одного из своих талантливых представителей. Созданные ею образы навсегда останутся в истории нашего экрана и в душе каждого, кто любил ее творчество", - сказал он.

С большой теплотой о своей наставнице вспомнила народная артистка Азербайджана Халида Гулиева.

"Я многому у нее научилась. У нас сложились очень теплые отношения. Помню, однажды она сказала: "Не желай мне долгой жизни". Она была очень деятельным человеком и не хотела жить, если уже не могла бы играть, творить, учить… Она всегда будет рядом с нами", - сказала актриса.

Соболезнования родным и близким Эльмиры Шабановой выразил также председатель правления Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмайлов.

"Она была прекрасной актрисой, настоящим мастером. Многие известные театральные режиссеры хотели видеть ее на сценах своих театров. Однако основную часть своей жизни она посвятила кинематографу и преподавательской работе в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств", - отметил он.

Творческое и педагогическое наследие Эльмиры Шабановой навсегда останется частью истории национального искусства, а память об актрисе - в сердцах зрителей, коллег и учеников.

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