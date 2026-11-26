БАКУ/Trend/ - В январе-октябре текущего года из Азербайджана в Армению было экспортировано продукции на 23,699 миллиона долларов.

Такие данные приводит Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

А 18 декабря 2025 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Согласно оценкам международного рейтингового агентства Moody’s, нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией будет способствовать развитию торговли в Кавказском регионе.

"Наиболее значимым позитивным геополитическим событием является продолжающаяся нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном. Более устойчивое урегулирование будет способствовать региональной стабильности, улучшению транспортной связанности и созданию новых возможностей для развития торговых и транспортных связей на Кавказе", - отмечают аналитики рейтингового агентства.

В Moody's отмечают, что экономическое взаимодействие Баку и Еревана снижает геополитические риски в регионе Южного Кавказа.

"Геополитическая динамика в регионе стала более благоприятной. Растущее экономическое взаимодействие между Азербайджаном и Арменией, прогресс по региональным транспортным коридорам и продолжающаяся международная поддержка мирного процесса постепенно улучшают региональную связанность и снижают геополитические риски, несмотря на отсутствие формально ратифицированного мирного договора", - пишут эксперты Moody's.