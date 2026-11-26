БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась концертная программа "Говорящие строки" (Danışan misralar), организованная совместно Министерством культуры Азербайджана, Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли и музеем.

Как сообщает пресс-служба музея, концерт прошел в рамках проекта "Музыка в музее".

В мероприятии приняли участие студенты доцента кафедры "Камерный ансамбль" Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Кюбры Эришен и старшего преподавателя Нармины Гаджизаде. Куратором программы выступил Агдас Багирзаде.

Молодые исполнители представили музыкальные номера, которые вызвали интерес зрителей и создали особую атмосферу мероприятия.

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