БАКУ /Trend Life/ - 25 ноября в Кяльбаджаре в рамках мероприятий, посвящённых Дню города, состоялась насыщенная культурная программа, включавшая выставки ковров и картин, интерактивные занятия для детей, презентацию блюд национальной кухни, праздничный концерт и фейерверк.

Организаторами мероприятий выступили Министерство культуры Азербайджана и Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе, говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры.

На центральной площади города были организованы выставки ковров и картин. С экспозициями ознакомились специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев, советник министра культуры Орхан Фикретоглу, руководители районных учреждений и организаций, а также представители общественности.

Руководитель организации Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов подробно представил гостям экспозиции и рассказал о реализуемых проектах.

В частности, была представлена авторская инициатива Дадаша Мамедова "Возрождение" (Dirçəliş), в которой история Победы Азербайджана раскрывается через призму созидания, восстановления и возрождения освобожденных от оккупации территорий. Основная идея проекта заключается в демонстрации того, что Победа проявляется не только как историческое событие, но и в восстановлении разрушенных городов, возрождении культурного наследия, создании новых жилых пространств и инфраструктуры.

Другой проект - "Вторая жизнь" (İkinci həyat), автором идеи которого является Сона Гулиева, а руководителем - Дадаш Мамедов, объединяет традиционное азербайджанское ковровое искусство с современным изобразительным творчеством. В рамках проекта старые и повреждённые азербайджанские ковры благодаря творческому подходу художников превращаются в новые художественные произведения и обретают новую ценность.

На выставке картин были представлены работы, отражающие неповторимую природу Карабаха, его исторические и архитектурные памятники.

Особое внимание в праздничной программе уделили детям. На большой доске, установленной на центральной площади, юные участники раскрашивали различные эскизы, демонстрируя свои творческие способности. Гости также могли попробовать блюда национальной кухни.

Культурная программа продолжилась праздничным концертом. В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, после чего минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет страны.

Затем специальный представитель Президента Башир Гаджиев выступил с поздравительной речью, адресовав жителям города и участникам мероприятия наилучшие пожелания по случаю праздника. Он отметил богатое историко-культурное наследие Кяльбаджара, а также рассказал о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых в районе после его освобождения от оккупации.

В концертной программе приняли участие инструментальный ансамбль Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова и солисты театра: народная артистка Гюльяз Мамедова, а также Талех Яхьяев, Айнур Искендерли, Фахри Казым-Ниджат, Ровшан Гахраманов и Азад Шабанов.

В исполнении артистов прозвучали произведения Полада Бюльбюльоглу "Azərbaycan" и "Sənə qurban", Октая Казими "Qaytar eşqimi", Фаига Суджаддинова "Günah sənin özündədir", Узеира Гаджибейли "Çırpınırdı Qara dəniz", Фикрета Амирова "Azərbaycan elləri", Эльзы Ибрагимовой "Ey Vətən", Муслима Магомаева "Azərbaycan", попурри из фильма "Qayınana" Тофика Кулиева, а также другие музыкальные произведения.

Музыкальные номера, воспевающие любовь к Родине, национальное единство и дух Победы, были встречены зрителями бурными аплодисментами.

Завершился праздничный вечер красочным фейерверком.

Выставки, творческие и интерактивные мероприятия, концерт и другие события украсили празднование Дня города Кяльбаджар, способствовали популяризации национального культурного наследия, поддержке творческих инициатив и возрождению культурной жизни города.

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