БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что деятельность Пограничной службы Федеральной службы безопасности России на территории страны будет прекращена.

Глава правительства Армении сообщил об этом в ходе брифинга.

Пашинян отметил, что российские пограничники на протяжении многих лет участвовали в охране границ Армении, однако пришло время полностью взять на себя ответственность за безопасность границ страны.

"Мы благодарны российским пограничникам за то, что на протяжении многих лет они несли службу на границах Армении. Однако считаю, что в ближайшие годы пришло время полностью взять на себя ответственность за наши границы», — подчеркнул он.

Пашинян также затронул этот вопрос 2 ноября на парламентских слушаниях по проекту государственного бюджета на 2027 год. Он заявил, что Армения намерена постепенно передать охрану государственных границ собственной Пограничной службе.

По словам премьер-министра, этот процесс связан с реформой пограничной службы, проводимой в рамках подготовки к либерализации визового режима с Европейским союзом.

Отметим, что российская пограничная служба с 1992 года на основании межгосударственного соглашения участвует в охране границ Армении с Турцией и Ираном. С 1 января 2025 года армянские и российские пограничники несут совместную службу на этих направлениях. В настоящее время все пункты пропуска на границе Армении находятся под контролем национальных пограничников.