БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 27 ноября посетит Азербайджан.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что в рамках визита в Баку состоится официальная церемония открытия посольства Эстонии в Азербайджане.

В ходе визита Маргус Цахкна примет участие в ряде официальных встреч.

На встречах будут обсуждаться вопросы расширения двустороннего сотрудничества, в частности развития связей в сферах бизнеса, инноваций и цифрового управления.