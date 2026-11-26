БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Park Cinema, расположенном в Flame Towers, состоялся гала-вечер премьеры фильма "Последний ужин" (Son Yemek) с участием известного турецкого актёра, сценариста и певца Озджана Дениза, сообщает Trend.

Особенным событием вечера стало личное присутствие артиста, который специально приехал в азербайджанскую столицу, чтобы представить свою новую киноленту местной публике. Для поклонников это была прекрасная возможность не только первыми увидеть фильм на большом экране, но и стать частью особенного вечера в компании любимого артиста.

Премьерный показ прошёл в атмосфере настоящего праздника кино, объединив любителей турецкого кинематографа, поклонников творчества Озджана Дениза и всех, кто ценит яркие культурные события. Личное участие артиста придало мероприятию особую атмосферу и сделало встречу ещё более запоминающейся.

Как отметил PR-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Анар Эйвазов, проведение подобных премьер - важная часть концепции компании. Главная задача заключается не только в том, чтобы знакомить зрителей с новыми кинолентами, но и создавать полноценные кино-события, дарить незабываемые впечатления и предоставлять возможность встретиться с любимыми артистами вживую.

Вечер с участием Озджана Дениза стал ещё одним подтверждением того, что кино — это не только истории на большом экране, но и эмоции, встречи и моменты, которые хочется сохранить в памяти.

Фильм "Последний ужин" уже доступен к просмотру в сети кинотеатров Park Cinema.

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатров, а также на официальном сайте parkcinema.az.

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