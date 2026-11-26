БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует в декабре провести пилотные перевозки с Турцией и Россией с использованием электронной накладной e-CMR.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил в четверг генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов на Форуме Всемирного дня устойчивого транспорта 2026, проходящем в Баку.

Говоря о внедрении электронной накладной e-CMR, он подчеркнул, что она является одним из ключевых документов в международных автомобильных перевозках. По его словам, в настоящее время в Азербайджане по-прежнему используется бумажный формат накладной.

"В декабре планируется провести пилотные перевозки с Турцией и Россией с использованием электронной системы e-CMR", - сказал он.

По словам К.Гурбанова, Азербайджан ведет работу по трем основным направлениям цифровизации транспортных перевозок: электронной системе TIR, электронной накладной e-CMR и электронной разрешительной системе e-Permit.

"В настоящее время Азербайджан использует электронную систему e-Permit при перевозках с пятью странами: Турцией, Грузией, Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном. В ближайшем будущем к этой системе присоединятся еще три страны - Китай, Беларусь и Украина. В дальнейшем к ней подключатся и остальные страны", - сказал он.

Говоря об электронном TIR, К.Гурбанов сообщил об успешном завершении первого пилотного проекта между Азербайджаном и Туркменистаном.

"В рамках проекта азербайджанские перевозчики доставили грузы с использованием электронного TIR. В перевозках через Каспийское море также участвовали четыре перевозчика из Туркменистана. В реализации пилотного проекта участвовали Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Международный союз автомобильного транспорта (IRU), Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Туркменистана (SADA) и ABADA. До конца этого года мы планируем провести перевозку с использованием электронного TIR с Турцией, после чего последует Казахстан. Таким образом, система будет охватывать направления как с востока, так и с запада", - отметил К.Гурбанов.