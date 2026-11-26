БАКУ /Trend/ - Проект "Коридор зеленой энергии Каспий-Черное море-Европа" придаст новый импульс региональному энергетическому сотрудничеству.

Об этом Trend заявил руководитель пресс-службы Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Кямал Гаджиев.

Он напомнил, что технико-экономическое обоснование проекта завершено, и в настоящее время ведется работа по реализации его инвестиционного и партнерского потенциала.

По словам представителя Госагентства, окончательные результаты технико-экономического обоснования были представлены в июле текущего года на 12-м заседании Министерского/Руководящего комитета в Баку.

"На встрече была заслушана презентация итальянской компании CESI S.p.A. по итоговым результатам технико-экономического обоснования проекта. 22 октября в Баку состоялся форум "Коридор зеленой энергии: от технико-экономического обоснования к реализации", посвященный инвестиционным и партнерским возможностям проекта. На форуме результаты технико-экономического обоснования впервые были представлены международным инвесторам, финансовым институтам и деловым партнерам", - сказал он.

Камал Гаджиев отметил, что к настоящему времени по проекту проведено 13 заседаний Министерского/Руководящего комитета. Последнее из них состоялось 23 ноября в Бухаресте.

По его словам, предприняты также важные шаги для интеграции проекта в европейскую систему энергетической инфраструктуры.

"В текущем году компания GECO подала заявку в рамках процесса подготовки Десятилетнего плана развития сети (TYNDP) Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). По итогам ее рассмотрения проект был включен в предварительный перечень проектов электроэнергетической инфраструктуры, подлежащих оценке. Первая и вторая фазы "Коридора зеленой энергии Каспий-Черное море-Европа" вошли в проектный портфель TYNDP 2026", - сообщил он.

Представитель агентства добавил, что компания GECO также направила в Европейскую комиссию официальное обращение о присвоении проекту статуса Проекта взаимного интереса Европейского союза.

Говоря об участии итальянских компаний в проекте, Гаджиев отметил, что CESI S.p.A. принимала участие в подготовке технико-экономического обоснования. Кроме того, итальянские компании были представлены на форуме, состоявшемся 22 октября в Баку.

Касаясь графика реализации проекта, он подчеркнул, что, согласно предварительному плану, окончательное инвестиционное решение (FID) предполагается принять в 2029 году.

"В 2032 году в рамках первого этапа проекта планируется ввести в эксплуатацию линию электропередачи пропускной способностью 1,3 ГВт. Ввод в эксплуатацию второго этапа предусмотрен в 2036 году, третьего - в 2040 году", - сказал Гаджиев.

Согласно технико-экономическому обоснованию, общий объем инвестиций, необходимых для создания инфраструктуры передачи электроэнергии, оценивается в 14,3 миллиарда евро. Документ был завершен в июле 2026 года и утвержден правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. В настоящее время проект находится на стадии разработки.

Общая пропускная способность коридора составит 3,9 ГВт. Проект предусматривает строительство трех линий электропередачи мощностью по 1,3 ГВт каждая. Внутренняя норма доходности (IRR) оценивается в 11,7 процента.

Ожидается, что с 2032 года коридор сможет обеспечивать передачу в Европейский союз 8 тераватт-часов (ТВт·ч) возобновляемой электроэнергии в год. К 2040 году этот показатель, согласно прогнозам, достигнет 20 ТВт·ч. Доходы от управления ограничениями пропускной способности энергосистемы, как ожидается, с 2032 года превысят 315 миллионов евро в год. Кроме того, реализация проекта позволит к 2040 году сократить выбросы углекислого газа на 3,6 миллиона тонн ежегодно.

Прогнозируется, что по мере ввода линий электропередачи в эксплуатацию ежегодный экономический эффект проекта будет увеличиваться. После запуска первой линии в 2032 году он составит 860 миллионов евро, второй линии в 2036 году - 1,8 миллиарда евро, а после ввода третьей линии в 2040 году превысит 3 миллиарда евро.

Выступая на форуме, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов подчеркнул стратегическое значение проекта для укрепления региональной энергетической безопасности, диверсификации энергоснабжения и перехода к зеленой энергетике.

По его словам, проект занимает особое место в стратегии превращения Азербайджана в региональный центр производства, передачи и экспорта зеленой энергии. Министр также отметил, что в ходе недавнего визита президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку инициативе вновь была выражена политическая поддержка. Включение проекта в Десятилетний план развития сети европейской электросети и работа по получению статуса Проекта взаимного интереса, по его словам, укрепляют его инвестиционные перспективы.

Одной из основных технических задач проекта является прокладка подводных электрических кабелей по дну Черного моря на глубине до 2 200 метров. Для выполнения работ в сложных морских условиях планируется применять передовые технологические решения.

Для обеспечения коммерческой устойчивости проекта рассматривается гибридная бизнес-модель, объединяющая регулируемые и коммерческие компоненты. Предполагается, что она будет основана на долгосрочных соглашениях о купле-продаже электроэнергии, участии частного капитала и развитии трансграничной торговли электроэнергией.

Шахбазов заявил, что участие международных финансовых институтов и частных инвесторов, надежная бизнес-модель и долгосрочные коммерческие договоренности являются ключевыми условиями для подготовки к принятию окончательного инвестиционного решения.

"Наша цель - превратить "Коридор зеленой энергии" в региональный инфраструктурный проект с четкой бизнес-моделью, устойчивой финансовой структурой и привлекательными условиями для инвесторов. Стратегическое положение Азербайджана, богатый опыт в международных энергетических проектах и надежные отношения со странами-партнерами создают прочную основу для достижения этой цели", - отметил министр.

По итогам форума были согласованы дальнейшие шаги по подготовке дорожной карты партнерства и принятию окончательного инвестиционного решения по проекту.

"Коридор зеленой энергии Каспий-Черное море-Европа" - проект трансграничной передачи электроэнергии с участием Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. Инициатива была запущена в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного 17 декабря 2022 года в Бухаресте при участии Европейской комиссии.

Разработкой проекта занимается совместная компания Green Energy Corridor Power Company (GECO), зарегистрированная в Бухаресте. Ее учредителями являются национальные операторы электрических сетей четырех стран: Азербайджан представляет ОАО "Азерэнержи", Грузию - Georgian State Electrosystem, Румынию - Transelectrica, Венгрию - MVM. Доля каждого участника в компании составляет 25 процентов.

Проект включен в Десятилетний план развития сети (TYNDP) Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) на 2026 год под номерами 1248 и 1244.