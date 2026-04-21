Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

В город Агдам возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Азербайджан Материалы 21 апреля 2026 06:35 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в город Агдам возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в Агдам, ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в Агдам возвращаются 92 семьи (332 человека).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Лента

Лента новостей

Читать все новости