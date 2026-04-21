АБР планирует проект по "зеленому" росту до 2031 года с участием Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) рассматривает проект по развитию торговли и "зеленого" роста на 2026-2031 годы с участием Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на Банк.

Проект охватывает следующие страны и экономики: Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бутан, Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Острова Кука, Фиджи, Федеративные Штаты Микронезии, Грузия, Индия, Индонезия, Казахстан, Кыргызская Республика, а также другие страны.

Финансирование проекта предусматривается за счет Специального фонда технической помощи (Technical Assistance Special Fund) в размере 603 133 долларов США, а также со стороны правительства Австралии в размере 146 867 долларов США.

Проект носит региональный характер, его реализация планируется в секторе промышленности и торговли.