Госслужба Азербайджана удостоена международной награды

БАКУ/ Trend/ - Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики добилась значимого международного успеха.

Как сообщили Trend в министерстве, Государственная служба была признана победителем конкурса, организованного международным медиаресурсом International Business Magazine по итогам 2026 года, в номинации "Лучшая инновация в области данных по культурному наследию Азербайджана" (Best Cultural Heritage Data Innovation Azerbaijan).

"Особую символическую значимость этому достижению придает то, что награда получена в очередную годовщину создания Министерства культуры - 20 апреля 2018 года, и стала важным вкладом в эту знаменательную дату. Данная премия присуждается за инновационные подходы в сфере охраны и управления культурным наследием, в частности за внедрение современных технологий и эффективное управление базами данных.

Международные эксперты высоко оценили проекты, реализуемые Государственной службой, в рамках которых осуществляется цифровизация объектов культурного наследия, системный сбор и обработка информации. Кроме того, были особо отмечены проводимая работа по сохранению, восстановлению и популяризации богатого культурного наследия Азербайджана, а также внедряемые в этой сфере инновационные решения в области data-менеджмента. Это достижение является признанием как укрепляющегося международного авторитета нашей страны в сфере культурного наследия, так и деятельности по цифровизации, получившей признание на глобальном уровне", - сообщили в министерстве.

Напомним, что в конкурсах, организуемых International Business Magazine, принимают участие государственные структуры, исследовательские институты и международные организации из разных стран, а отличившиеся учреждения удостаиваются наград.