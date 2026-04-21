Назван объем экспорта нефти из Азербайджана в январе-марте

БАКУ /Trend/ - В январе-марте из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 5,077 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 2,501 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 836 миллионов долларов США или на 25,1% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 934 тысячи тонн или на 15,5%.

Отметим, что в январе-марте этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 9,407 миллиарда долларов США. Это на 2,642 миллиарда долларов, или 21,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На долю экспорта пришлось 5,402 миллиарда долларов США, а на долю импорта - 4,005 миллиарда долларов США. За последний год экспорт сократился на 984 миллиона долларов, или 15,4%, а импорт - на 1,658 миллиарда долларов, или 29,3%.

В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 1,398 миллиарда долларов, что по сравнению с прошлым годом больше на 675 миллионов долларов, или в 1,9 раза.