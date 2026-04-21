Устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией будет способствовать большей предсказуемости на Южном Кавказе - глава МИД Албании (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией будет способствовать большей предсказуемости на Южном Кавказе.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр по делам Европы и иностранных дел Албании Ферит Ходжа на полях Анталийского дипломатического форума.

«Прежде всего, мы рады, что мир восторжествовал. В этом смысле любой достоверный прогресс в укреплении долгосрочного мирного процесса между Азербайджаном и Арменией является позитивным развитием, поскольку он усиливает стабильность и способствует развитию в регионе, имеющем стратегическое значение для энергетики, связности и более широкой европейской безопасности. Устойчивый мир будет способствовать большей предсказуемости в регионе, улучшит условия для сотрудничества и укрепит транспортно-логистические коридоры между Европой и более широким евразийским пространством.

Поэтому крайне важно, чтобы этот прогресс был закреплён через полную и последовательную реализацию достигнутых договорённостей. Долгосрочный мир требует не только политической воли на высшем уровне, но и устойчивых усилий по укреплению доверия, обеспечению прозрачности и созданию эффективных механизмов урегулирования споров и регионального сотрудничества. Без этих элементов достигнутые результаты рискуют остаться хрупкими и обратимыми», — отметил он.

Ходжа подчеркнул, что, с точки зрения Албании, стабильность на Южном Кавказе имеет значение, выходящее далеко за пределы самого региона.

«Она тесно связана с усилиями Европы по диверсификации энергетики, устойчивостью ключевых транспортных и торговых маршрутов, а также с более широкой архитектурой безопасности континента. В этом контексте мир на Южном Кавказе следует рассматривать не только как региональную цель, но и как стратегический вклад в общую стабильность, устойчивость и долгосрочное процветание Европы», — добавил глава МИД Албании.

Отметим, что 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).