Значение Среднего коридора постепенно растет - Эльчин Амирбеков

БАКУ/ Trend/ - После подписания в 2015 году Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Чехией отношения между двумя странами последовательно развиваются.

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью чешским СМИ.

В интервью были обсуждены вопросы азербайджано-чешского сотрудничества, растущее значение Среднего коридора и превращение Азербайджана в важный транспортный узел между Европой и Азией.

Амирбеков подчеркнул, что Средний коридор приобретает все большее значение с точки зрения выхода Европы на новые рынки. По его словам, регион Южного Кавказа и Азербайджан составляют ключевую часть этого маршрута и играют важную роль в укреплении связей между Европой и Азией.

В интервью также был затронут процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что после многолетнего конфликта в регионе сформировались новые реалии, а восстановление транспортно-коммуникационных связей может способствовать укреплению мира. В этом контексте открытие региональных коммуникаций рассматривается как один из ключевых факторов роста экономического потенциала Южного Кавказа.

В то же время на повестке дня оказался вопрос участия Европейского союза в инфраструктурных проектах. Было заявлено, что планируется восстановление железной дороги протяженностью около 174 километров, которая существовала до конфликта, но впоследствии пришла в непригодное состояние. Отмечено, что привлечение международной финансовой поддержки к подобным проектам наряду с развитием транспортных коридоров может способствовать долгосрочной стабильности в регионе.