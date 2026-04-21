Вопрос на $50 млрд: оправдают ли инвесторы ожидания Узбекистана?

БАКУ /Trend/ -16-19 июня 2026 года в Ташкенте пройдет V юбилейный Ташкентский международный инвестиционный форум (ТМИФ), и ожидания от него выходят далеко за рамки очередного делового мероприятия.

Для страны, не имеющей выхода к морю и объективно зависящей от транзитных маршрутов, привлечение внешнего капитала является также инструментом преодоления географических ограничений. Через инвестиции Ташкент решает сразу несколько структурных проблем: снижает логистическую изолированность, наращивает экспортный потенциал и формирует новую архитектуру экономических связей.

Именно поэтому ключевые направления - транспортные коридоры, энергетика и цифровая инфраструктура становятся ядром инвестиционной повестки. Речь идет не только о строительстве дорог или электростанций, а о создании экономики, встроенной в региональные и глобальные цепочки.

Цифры подтверждают масштаб происходящих изменений. По итогам 2025 года объем привлеченных иностранных инвестиций достиг 43,1 миллиарда долларов - рекордного показателя для страны. При этом 30,5 миллиарда долларов пришлись на контракты и соглашения, подписанные именно в рамках инвестиционного форума. То есть ТМИФ уже доказал свою практическую эффективность как механизм привлечения капитала.

Для сравнения: приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан за девять месяцев 2025 года составил 14,9 миллиарда долларов. Это не столько конкуренция, сколько индикатор - Узбекистан сегодня выступает одним из наиболее динамичных центров инвестиционной активности в Центральной Азии.

Однако ключевое изменение происходит не в объемах, а в структуре инвестиций. Капитал все чаще направляется в долгосрочные сектора - энергетику, промышленность, транспорт, урбанистику и цифровую экономику. Это означает, что инвесторы начинают воспринимать страну не как краткосрочный рынок, а как площадку для стратегического присутствия.

“Ключевыми факторами для привлечения международных инвесторов в Узбекистан являются регуляторная определенность, наличие банковских транзакционных документов и механизмы снижения рисков, такие как частичные кредитные гарантии и смешанное финансирование”, - заявил старший инвестиционный специалист АБР Али Малик, выступая на мероприятии "Неделя зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии".

На этом фоне особенно важны оценки международных аналитиков. По данным Boston Consulting Group, в ближайшие 5-10 лет у Узбекистана открывается стратегическое “окно возможностей” для ускоренного роста. Уже реализованные реформы, валютная либерализация, упрощение налоговой системы, развитие частного сектора, начинают давать накопительный эффект.

Отдельного внимания заслуживает энергетическая повестка, которая становится одним из главных драйверов интереса инвесторов. Узбекистан поставил задачу довести долю возобновляемых источников энергии до 54% к 2030 году. Уже запущены солнечные и ветровые станции мощностью свыше 4 ГВт, а общий портфель проектов превышает 19 ГВт.

Параллельно формируется рынок государственно-частного партнерства. На начало 2025 года подписаны проекты ГЧП примерно на 28 миллиардов долларов. Для инвесторов это означает наличие понятных правил: стандартизированные PPA-контракты, долгосрочные гарантии и прозрачные механизмы возврата инвестиций.

Но энергетика - лишь часть более широкой картины. Не менее активно развиваются логистические коридоры, связывающие Центральную Азию с Китаем, Ближним Востоком и Европой. Узбекистан делает ставку на превращение в транзитный узел, включая проекты в рамках Транскаспийского маршрута и южных направлений через Афганистан.

Дополнительный импульс дают цифровизация и развитие городов. Инвестиции направляются в дата-центры, финтех, электронную коммерцию и "умную" инфраструктуру. Это формирует новый слой экономики, менее зависимый от сырьевых факторов.

Сам форум постепенно превращается в многоуровневую платформу. В 2025 году он собрал более 3000 участников из свыше 100 стран. В 2026 году ожидается еще более широкая география: запланированы бизнес-форумы с США, Южной Кореей, Турцией, странами Европы, а также инвестиционный диалог Китай - ШОС.

При этом ТМИФ уже вышел за рамки имиджевого события. Его эффективность измеряется не количеством подписанных меморандумов, а тем, сколько из заявленных проектов доходит до стадии реализации. И в этом смысле форум становится частью инвестиционной политики страны.

Пятый форум проходит в период, когда совпадают сразу несколько факторов: продолжаются реформы, улучшается суверенный рейтинг, обсуждается запуск международного финансового центра и принимаются новые инструменты, включая альтернативные инвестиционные фонды. Такое сочетание формирует редкое "окно" возможностей для инвесторов, готовых работать на растущих рынках.

Главный вопрос теперь в другом: сможет ли Узбекистан конвертировать высокий интерес в устойчивый приток капитала и долгосрочные проекты, или часть договоренностей останется на бумаге.

Если текущая динамика сохранится, Ташкент имеет шанс утвердиться не просто как региональная площадка для инвестиций, а как один из новых экономических центров Евразии. Ответ на этот вопрос во многом даст именно ТМИФ-2026.