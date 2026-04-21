АБР рассматривает проект реформы госзакупок с участием Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) рассматривает новый региональный проект технической помощи (ТП), направленный на укрепление систем государственных закупок и институционального потенциала в странах Центральной и Западной Азии, включая Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Предлагаемая инициатива под названием «Укрепление региональной среды для государственных закупок и институционального потенциала в странах Центральной и Западной Азии» будет профинансирована за счет Специального фонда технической помощи АБР в размере 300 тыс. долларов США.

Проект охватит широкий круг стран региона, включая Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турцию и Узбекистан.

По данным АБР, основным эффектом проекта станет укрепление национальных систем закупок в Центральной и Западной Азии в соответствии с международной передовой практикой. Ожидается, что результатом станет более широкое использование национальных систем закупок в рамках суверенных инвестиционных операций, финансируемых банком.

В рамках ТП планируется проведение ряда диагностических и аналитических мероприятий. В их числе — оценки на основе Методологии оценки систем закупок ОЭСР (MAPS), анализ фидуциарных систем для кредитования, ориентированного на результат, а также обзоры электронных систем государственных закупок (e-GP) и эффективности агентств с использованием методологий АБР.

Дополнительные направления работы могут включать оценку рисков в сфере закупок на страновом и отраслевом уровнях с учетом стратегий партнерства со странами, а также процессы стратегического планирования закупок. Программа также может предусматривать целевые оценки для приведения национальных систем закупок в соответствие с требованиями Соглашения Всемирной торговой организации о государственных закупках (GPA) в странах-кандидатах на присоединение.

Инициатива также предусматривает анализ региональных арбитражных центров и соответствующих правовых рамок с целью их модернизации и обеспечения совместимости с условиями контрактов, финансируемых АБР. По запросу могут проводиться и другие специальные оценки на уровне политики и систем в сфере государственных закупок и контрактования.

В АБР отметили, что ряд диагностических мероприятий, в частности оценки MAPS, предполагают широкое участие заинтересованных сторон, включая представителей гражданского общества и частного сектора. Организуемые по итогам диагностики мероприятия по обмену знаниями также станут площадкой для обсуждения и выработки предложений в рамках реформ.