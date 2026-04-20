Туркменистан рассматривает возможность экспорта газа в Европу через Азербайджан - Батыр Мурадов

МАРЫ /Trend/ - Туркменистан рассматривает возможность экспорта природного газа в Европу через Азербайджан в рамках потенциальных будущих энергетических проектов.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, заявил главный редактор газеты "Türkmen Dünýäsi" Батыр Мурадов в рамках торжественной церемонии старта четвертой фазы освоения газового месторождения "Галкыныш".

По его словам, четвертая фаза разработки газового месторождения "Галкыныш" считается перспективной и может охватить несколько стран региона, включая Азербайджан, в зависимости от дальнейшего развития газового сектора Туркменистана.

Мурадов отметил, что потенциальные объемы экспорта в рамках таких проектов могут достигать порядка 10 миллиардов кубометров газа, подчеркнув, что окончательные параметры будут зависеть от реализации соответствующей инфраструктуры.

Газовое месторождение "Галкыныш", расположенное на востоке Туркменистана, является одним из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются в диапазоне от 4 до 14 триллионов кубометров газа. Месторождение было открыто в 2006 году, а промышленная добыча началась в 2013 году под управлением государственного концерна "Туркменгаз".

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) получила доступ к разработке месторождения в 2009 году после заключения соответствующих контрактов, став одним из ключевых иностранных партнеров проекта. Компания участвовала в строительстве газоперерабатывающих мощностей и инфраструктуры, а также была выбрана для реализации данной фазы в 2025-2026 годах, что дополнительно укрепляет ее позиции в газовом секторе Туркменистана.

В марте 2026 года между государственным концерном "Туркменгаз" и CNPC был подписан контракт на проектирование и строительство объектов четвертой фазы месторождения "под ключ". Ожидается, что проект обеспечит ежегодную добычу до 10 миллиардов кубометров газа, способствуя расширению экспортного потенциала Туркменистана.

Ранее министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, выступая на Анталийском дипломатическом форуме, подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов энергетической повестки страны является поставка природного газа в Европу. "15-20 лет назад у нас было очень хорошее сотрудничество с европейскими коллегами, и мы многое сделали для практической реализации ряда идей по доставке туркменского природного газа через Каспийское море в Европу", - отметил он.