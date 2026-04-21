Укрепление сотрудничества с Азербайджаном — часть усилий по созданию более устойчивой Европы – глава МИД Албании (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Укрепление сотрудничества с Азербайджаном является частью широких усилий по формированию более взаимосвязанного, устойчивого и стратегически согласованного европейского пространства.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью Trend министр по делам Европы и иностранных дел Албании Ферит Ходжа на полях Анталийского дипломатического форума.

«Наши двусторонние отношения с Азербайджаном значительно улучшились за последние годы. Мы понимаем, что можем сделать больше, и остаёмся приверженными этому. Нет сомнений в том, что роль и вес страны, которая вносит вклад в энергетическую безопасность, связность и региональную стабильность, существенно возрастают в периоды неопределённости. В этом контексте Азербайджан рассматривается как важный партнёр для Европы, особенно в сфере энергетики и развития стратегических транспортных и энергетических коридоров», — отметил он.

Министр считает, что для полной реализации этого потенциала сотрудничество должно строиться вокруг ряда конкретных и ориентированных на будущее приоритетов:

- углубление сотрудничества в энергетике и инфраструктуре, включая расширение и диверсификацию маршрутов поставок и взаимных связей;

- увеличение инвестиций в сети, логистику и «зелёные» технологии с акцентом на устойчивость и долгосрочную стабильность;

- укрепление экономических связей, повышающих конкурентоспособность, поддерживающих интегрированные производственные цепочки и облегчающих торговые потоки;

- усиление регулярного и структурированного политического диалога по вопросам региональной безопасности и общих стратегических интересов.

«С точки зрения Албании, такие партнёрства дают большую ценность, когда они согласованы с более широкой целью европейской интеграции. Они также укрепляют роль Албании как ключевого узла региональной связности и поддерживают её профиль как надёжного и ответственного евроатлантического актора. В этом смысле мы рассматриваем укрепление сотрудничества с Азербайджаном как часть более широких усилий по созданию более взаимосвязанного, устойчивого и стратегически согласованного европейского пространства», — добавил Ходжа.

Албанский министр также положительно оценил прогресс в процессе мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

«Прежде всего, мы рады, что мир восторжествовал. В этом смысле любой достоверный прогресс в укреплении долгосрочного мирного процесса между Азербайджаном и Арменией является позитивным развитием, поскольку он усиливает стабильность и способствует развитию в регионе, имеющем стратегическое значение для энергетики, связности и более широкой европейской безопасности. Устойчивый мир будет способствовать большей предсказуемости в регионе, улучшит условия для сотрудничества и укрепит транспортно-логистические коридоры между Европой и более широким евразийским пространством.

Поэтому крайне важно, чтобы этот прогресс был закреплён через полную и последовательную реализацию достигнутых договорённостей. Долгосрочный мир требует не только политической воли на высшем уровне, но и устойчивых усилий по укреплению доверия, обеспечению прозрачности и созданию эффективных механизмов урегулирования споров и регионального сотрудничества. Без этих элементов достигнутые результаты рискуют остаться хрупкими и обратимыми», — отметил он.

Ходжа подчеркнул, что, с точки зрения Албании, стабильность на Южном Кавказе имеет значение, выходящее далеко за пределы самого региона.

«Она тесно связана с усилиями Европы по диверсификации энергетики, устойчивостью ключевых транспортных и торговых маршрутов, а также с более широкой архитектурой безопасности континента. В этом контексте мир на Южном Кавказе следует рассматривать не только как региональную цель, но и как стратегический вклад в общую стабильность, устойчивость и долгосрочное процветание Европы», — добавил глава МИД Албании.

Далее, говоря о приоритетах Албании на Анталийском дипломатическом форуме, Ходжа отметил, что форум в этом году передаёт чёткий и своевременный сигнал: в международной среде, характеризующейся множественными и взаимосвязанными неопределённостями, дипломатия должна эволюционировать — становиться не только реактивной, но и превентивной, стратегической и ориентированной на укрепление устойчивости.

«С точки зрения Албании, это требует более глубокого понимания текущих геополитических трансформаций, более тесной координации с евроатлантическими партнёрами и, что особенно важно, способности трансформировать политические приоритеты в конкретные государственные, экономические и институциональные возможности. Современная дипломатия должна соединять стратегическое видение с практической реализацией.

Для Албании “определение будущего” означает признание того, что безопасность, экономика, энергетика и европейская интеграция больше не являются отдельными сферами. Они глубоко взаимосвязаны. Развитие в одной области всё чаще оказывает непосредственное влияние на другие сферы — затрагивая торговлю, цепочки поставок, фискальную стабильность и социальную сплочённость. В этом контексте Албания рассматривает многостороннюю дипломатию, прочное евроатлантическое партнёрство и ускорение процесса европейской интеграции не только как стратегические приоритеты, но и как необходимые ответы на более сложную и непредсказуемую глобальную среду. Именно эти инструменты позволяют лучше предвидеть риски, повышать устойчивость и вносить значимый вклад в региональный и международный мир, стабильность и устойчивое развитие», — пояснил он.

Ходжа считает, что Европе и Западным Балканам необходимо адаптировать свои стратегии, переходя от реактивного кризисного управления к формированию устойчивой долгосрочной модели развития.

«Это требует не только укрепления государственных институтов и улучшения межведомственной координации, но и целенаправленных инвестиций в ключевые сектора, такие как энергетическая безопасность, инфраструктура, цифровая трансформация и региональная связность. С точки зрения Албании, Западные Балканы являются неотъемлемой частью европейской и евроатлантической архитектуры безопасности. Соответственно, стабильность региона неотделима от стабильности Европы в целом. Ускорение интеграции в Европейский союз — это не только национальное стремление наших стран, но и стратегическая инвестиция в безопасность самой Европы, её сплочённость и глобальную значимость.

В этом контексте продвижение реформ в сфере верховенства права, укрепление управления государственными финансами, углубление цифровизации и стимулирование устойчивого и инклюзивного экономического роста имеют ключевое значение. Эти усилия повышают институциональную устойчивость, улучшают качество управления и увеличивают способность региона противостоять внешним шокам — будь то геополитические, экономические или энергетические», — отметил министр.

В то же время, по его мнению, ключевым остаётся укрепление регионального сотрудничества.

«Укрепляя доверие, улучшая связность и более тесно согласовываясь со стандартами и политиками ЕС, Западные Балканы могут позиционировать себя как надёжный и проактивный партнёр в решении общих вызовов. В конечном счёте устойчивость — это не только готовность к вызовам, но и трансформация. Это означает построение обществ и экономик, которые являются адаптивными, конкурентоспособными и основанными на демократических ценностях, способных не только справляться с неопределённостью, но и формировать более стабильное и безопасное будущее для региона и Европы в целом», — заявил Ходжа.

Глава МИД Албании отметил, что с точки зрения его страны, Европа должна реализовывать стратегию, основанную на трёх взаимно усиливающих направлениях.

«Прежде всего, ЕС должен последовательно и без колебаний продвигать процесс расширения на Западные Балканы. В нынешних геополитических условиях расширение — это не просто политика, а стратегическая необходимость. Продвигая процесс вступления на основе принципов доверия и заслуг, ЕС укрепит стабильность, усилит демократические институты и сократит пространство для внешнего влияния в регионе, который остаётся ключевым для долгосрочной безопасности Европы.

На протяжении всей истории Европейского союза расширение являлось его наиболее эффективной геополитической инвестицией. Предыдущие этапы расширения являются неопровержимым доказательством этого. В краткосрочной перспективе вступление в ЕС закрепляет реформы, повышает доверие инвесторов и усиливает согласованность политики в таких критически важных сферах, как энергетика, инфраструктура и верховенство права. В долгосрочной перспективе это способствует формированию более сплочённого и устойчивого европейского континента, лучше подготовленного к управлению экономическими шоками, рисками в сфере безопасности и глобальной конкуренцией», — пояснил он.

Во-вторых, по словам Ходжи, ЕС должен дополнительно укреплять экономическую и энергетическую безопасность за счёт устойчивых инвестиций в энергетические интерконнекторы, транспортные коридоры и критическую инфраструктуру. Улучшение трансграничной связности и устойчивости позволит не только снизить уязвимость к перебоям в поставках, но и усилит региональную интеграцию и долгосрочную стабильность.

«Необходимо более решительно поддерживать диверсификацию экономики и повышение конкурентоспособности, особенно в странах Западных Балкан. Это требует расширения возможностей частного сектора, ускорения цифровизации цепочек создания стоимости, стимулирования технологических инноваций и устранения структурных слабостей. Такие усилия имеют ключевое значение для смягчения эффекта внешних шоков на производство, цепочки поставок и занятость, а также для обеспечения более устойчивого и инклюзивного роста.

Именно это ЕС уже реализует совместно со всеми нами в рамках Плана роста. Этот план является не просто финансовым инструментом, а перспективной стратегической рамкой, которая ускоряет экономическую конвергенцию, поддерживает структурные реформы и приближает Западные Балканы к единому рынку ЕС ещё до формального вступления. В случае Албании он полностью синхронизирован с процессом евроинтеграции», — отметил министр.

В-третьих, как подчеркнул Ходжа, Европа должна укреплять и, по возможности, творчески диверсифицировать свои политические и финансовые инструменты для стран-партнёров и стран-кандидатов, обеспечивая, чтобы процесс европейской интеграции оставался надёжным якорем стабильности.

«Для Албании вступление в ЕС — это не просто политическое стремление; это стратегический инструмент укрепления устойчивости государства, консолидации юго-восточного фланга Европы и повышения способности противостоять геополитическим и экономическим вызовам», — заключил албанский министр.