Опубликованы показатели внешней торговли Азербайджана за январь-март

БАКУ/Trend/ - В январе-марте текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 9 миллиардов 407 миллионов долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 2 миллиарда 642 миллиона долларов или на 21,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 5 миллиардов 402 миллиона долларов США пришлось на экспорт, а 4 миллиарда 5 миллионов долларов США – на импорт.

За последний год экспорт сократился на 984 миллиона долларов или на 15,4%, а импорт – на 1 миллиард 658 миллионов долларов или на 29,3%.

В итоге во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1 миллиарда 398 миллионов долларов, что в годовом сравнении на 675 миллионов долларов или в 1,9 раза больше.