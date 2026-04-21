Стал известен доход Азербайджана от экспорта электроэнергии в январе-марте

БАКУ/Trend/ - В январе-марте текущего года Азербайджан экспортировал 96,772 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, доход от экспорта электроэнергии составил 5,098 миллиона долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт электроэнергии сократился в объёмном выражении на 343,6 миллиона киловатт-часов (или в 4,5 раза), а в стоимостном - на 19,3 миллиона долларов США (или в 4,8 раза).

В отчётном периоде доля экспорта электроэнергии в ненефтяном секторе составила 0,59%.

Отметим, что в январе-марте текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 9,407 миллиарда долларов США. Это на 2,642 миллиарда долларов (или 21,9%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На долю экспорта пришлось 5,402 миллиарда долларов США от внешнеторгового оборота, на долю импорта - 4,005 миллиарда долларов США. За последний год экспорт сократился на 984 миллиона долларов (или 15,4%), а импорт - на 1,658 миллиарда долларов (или 29,3%).

В итоге положительное сальдо внешней торговли составило 1,398 миллиарда долларов США, что в годовом сравнении на 675 миллионов долларов (или в 1,9 раза) больше.