Назван объем кредитования сельского хозяйства в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 марта текущего года объем кредитов, выделенных банками и небанковскими кредитными организациями Азербайджана в секторах сельского, лесного хозяйства и рыболовства, составил 568,6 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, этот показатель в месячном сравнении сократился на 0,6 миллиона манатов, или на 0,1%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 6,7 миллиона манатов, или на 1,2%.

Отметим, что в целом, по состоянию на 1 марта текущего года, кредитный портфель по вложениям в реальный сектор Азербайджана составил 32,564 миллиарда манатов.

Это на 143,3 миллиона манатов, или на 0,4% больше в месячном сравнении, а по сравнению с аналогичным показателем 2025 года означает рост на 2,7 миллиарда манатов, или на 9%.