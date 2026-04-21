Производство дизельного топлива в Азербайджане увеличилось

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года в Азербайджане было произведено 587 тысяч тонн дизельного топлива.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 35 тысяч тонн или на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В январе-марте прошлого года в стране было произведено 552 тысячи тонн дизельного топлива.

По состоянию на 1 апреля запасы готовой продукции в стране составили 172,3 тысячи тонн.

Общая стоимость продукции нефтеперерабатывающей отрасли за отчетный период составила 1,284 миллиарда манатов, что на 2,9% ниже показателя за январь-март 2025 года.

Среди нефтепродуктов производство нефтяного кокса увеличилось на 35,4%, автомобильного бензина - на 7,3%, газойлей (дизельного топлива) - на 6,2%.

В то же время производство керосина сократилось на 15,5%, нефтяного битума - на 17,3%, а мазута - на 76,4%.