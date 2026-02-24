Состоялась встреча замминистров иностранных дел Азербайджана и Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Абисогомонян встретились в Женеве в рамках 61-й сессии Совета ООН по правам человека.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что встреча состоялась в продолжение контактов на более высоком политическом уровне.

Заместители министров обсудили возможные меры по построению доверия в рамках многосторонних платформ и международных организаций.

