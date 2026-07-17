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Объем грузоперевозок продукции пищевой промышленности по АЖД значительно вырос (ФОТО)

Экономика Новость 17 июля 2026 13:21 (UTC +04:00)
Объем грузоперевозок продукции пищевой промышленности по АЖД значительно вырос (ФОТО)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Корреспондент Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В январе–июне 2026 года объем перевозок продукции пищевой промышленности по ЗАО «Азербайджанские железные дороги» увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сообщению АЖД, за первые шесть месяцев текущего года по железной дороге в общей сложности было перевезено 905 992 тонны продукции пищевой промышленности. Этот показатель на 35% превышает объем перевозок за аналогичный период 2025 года, который составлял 669 596 тонн.

За отчетный период также зафиксирован значительный рост в сфере транзитных перевозок. Так, в январе–июне 2026 года в транзитном режиме было транспортировано 388 764 тонны пищевой продукции. Это означает рост на 56% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (249 810 тонн).

Показатели за июнь также подтверждают сохранение положительной динамики. В июне 2026 года по АЖД было перевезено 198 тысяч тонн продукции пищевой промышленности, что на 38% больше, чем в июне 2025 года.

В то же время в июне объем транзитных перевозок пищевой продукции вырос в 2 раза — с 43 733 тонн до 87 261 тонны.

Как отмечают в АЖД, наблюдаемый рост как общего объема, так и транзитных перевозок продукции пищевой промышленности свидетельствует об укреплении роли железной дороги в международных грузоперевозках и расширении транзитно-логистического потенциала страны.

Объем грузоперевозок продукции пищевой промышленности по АЖД значительно вырос (ФОТО)
Объем грузоперевозок продукции пищевой промышленности по АЖД значительно вырос (ФОТО)
Объем грузоперевозок продукции пищевой промышленности по АЖД значительно вырос (ФОТО)
Объем грузоперевозок продукции пищевой промышленности по АЖД значительно вырос (ФОТО)

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