В Иране подтвердили смерть Али Лариджани

БАКУ /Trend/ - Иранские власти подтвердили, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате ударов США и Израиля.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении на "Telegram" канале Лариджани.

Сообщается, вместе с ним также погибли его сын Мортаза, начальник службы охраны Алиреза Баят и группа охранников.

Отметим, что ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила убийство секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Отметим, что из-за отсутствия конкретного соглашения на переговорах между США и Ираном по ядерной программе с 28 февраля США и Израиль начали наносить по Ирану воздушные удары. В ответ Иран с того же дня начал наносить ракетные и беспилотные удары по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день воздушных атак на Иран погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных. 8 марта Совет экспертов Ирана большинством голосов избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи — Сейида Моджтабу Хаменеи — третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще больше расширилось, охватив различные страны Ближнего Востока.

Сообщается, что потери американской стороны составили 13 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морские перевозки также оказались под серьёзной угрозой. Из-за напряженной ситуации с безопасностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, и ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.