MEDİA выступило с заявлением в связи с военными действиями на Ближнем Востоке

БАКУ/ Trend/ - На фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке в СМИ и социальных сетях наблюдается поток информации, который может вызвать тревогу в обществе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA).

«В связи с высоким риском дезинформации мы призываем все медиа-структуры ссылаться только на официальные источники, не допускать манипуляций с информацией. Мы призываем журналистов и общественных активистов распространять только официальные данные и воздерживаться от публикаций, вызывающих тревогу в обществе», - отмечается в заявлении.