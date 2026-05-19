Рассмотрено экономическо-торговое сотрудничество Азербайджана и Словакии (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Рассмотрено экономическо-торговое сотрудничество Азербайджана и Словакии.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в рамках 13 сессии Всемирного форума городов (WUF13) с министром инвестиций, регионального развития и информации Словакии Самуэлем Мигалом, сообщили Trend в Министерстве экономики Азербайджана.

Было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Словакией динамично развиваются, отмечено, что расширение экономического сотрудничества вносит важный вклад в укрепление взаимного партнерства. Стороны, рассмотрев существующую повестку сотрудничества между двумя странами, отметили, что имеются широкие возможности для дальнейшего углубления экономических связей.

В ходе обсуждений в центре внимания были вопросы поощрения взаимных инвестиций, расширения связей между бизнес-субъектами. На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сферах промышленности, торговли, энергетики, инфраструктуры и регионального развития.