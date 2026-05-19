Восстановительные работы на освобожденных территориях — это великая миссия - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Мы проводим широкомасштабные работы по восстановлению и строительству на освобожденных от оккупации территориях. Обеспечение безопасного и устойчивого развития на очищенных от мин территориях является одним из наших главных приоритетов.

Как сообщает Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем выступлении на мероприятии «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

По его словам, мыслить глобально и действовать локально — это главный девиз НПО.

«Азербайджанские НПО действуют не только внутри границ страны. Особо следует отметить учрежденную в прошлом году платформу Глобального Юга. В прошлом году я выступал перед этой структурой от имени Президента. Уверен, что ваш вклад и идеи будут учтены в градостроительной повестке дня и сыграют важную роль в формировании новой повестки развития городов. Наша жизнь связана с городами. По мере роста городов рост населения и изменения климата создают новые вызовы. В Азербайджане мы также наблюдаем последствия климатических изменений. В первый день форума внезапно начался дождь, что еще раз демонстрирует реальные последствия изменения климата. Города больше подвержены этим изменениям.

Вчера Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан является благоприятным местом для этих обсуждений. Азербайджанский народ имеет древние традиции в области градостроительства. Габала была одним из важных городов древнего Шелкового пути. Баку же является ключевым центром с точки зрения сохранения культурного наследия. В то же время великая миссия - строительные и восстановительные работы, проводимые на освобожденных территориях. К сожалению, девять наших городов были целенаправленно стерты с лица земли. Агдам, например, называют "Хиросимой Кавказа". Этот город, бывший домом для сотен тысяч людей, был полностью разрушен.

Мы строим на этих территориях новую жизнь для наших граждан. Азербайджан действительно является наиболее подходящим местом для проведения Всемирного форума городов. Мы готовы делиться своим опытом и изучать опыт других. Азербайджан играет роль моста между Глобальным Севером и Глобальным Югом», - сказал он.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем — вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.