Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о создании «Шушинского парка» в Велико-Тырново

19 мая 2026 16:20 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Утверждено "Соглашение о сотрудничестве по созданию и реконструкции «Шушинского парка» в городе Велико-Тырново Республики Болгария между Правительством Азербайджанской Республики с одной стороны и Правительством Республики Болгария и Муниципалитетом Велико-Тырново с другой стороны", подписанное 11 февраля 2026 года в городе София.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

После вступления в силу Соглашения, указанного в части 1 настоящего указа, Кабинет министров должен обеспечить выполнение его положений, а министерство иностранных дел должно направить правительству Республики Болгария уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

