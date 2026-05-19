Прогнозирование и планирование лежат в основе жизнестойкости городов - Еврокомиссар

БАКУ/ Trend/ - Жизнестойкость формируется посредством заблаговременного прогнозирования и планирования. Система раннего оповещения связана не только с технологиями, но и с управлением.

Как сообщает Trend, об этом заявил комиссар Европейской комиссии по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства в 2014–2019 годах Димитрис Аврамопулос на мероприятии "Раннее оповещение и климатически устойчивые города", проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, одних технологий недостаточно, важны также политическая воля и ориентированное на человека управление:

"Половина населения мира живет в городах, и этот показатель постоянно растет. По мере того как люди все больше устремляются в города, они становятся главным центром глобальных вызовов. Возникают такие серьезные проблемы, как энергетические, технологические ограничения и социальное неравенство.

Пожары, наводнения, тепловые волны и возгорания зданий - уже не абстрактные угрозы, а часть городской реальности. Изменение климата необходимо воспринимать не просто как экологическую проблему, а как комплексный вопрос, имеющий социальные и экономические последствия. Эти изменения затрагивают животноводство, сельское хозяйство, а также сектор услуг, нарушается социальный баланс.

Наибольший ущерб от катастроф несут уязвимые группы населения — люди, живущие в плохих жилищных условиях, дети, пожилые люди и вынужденные переселенцы. Системы раннего оповещения и климатическая устойчивость должны рассматриваться в комплексе.

Городская политика должна быть направлена на развитие жизнестойкости, укрепление инфраструктуры и поддержание баланса между городской средой и природой. Ключевыми направлениями являются создание “зеленых коридоров”, развитие устойчивых водных систем и сокращение выбросов углерода.

Необходимо проводить политику, основанную на научных данных, а также укреплять долгосрочное международное сотрудничество. Ни одна страна не сможет справиться с этими вызовами в одиночку", - подчеркнул Аврамопулос.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.