Британская торговая палата готова поддерживать Азербайджан в развитии ИИ и других новых направлений (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Британская торговая палата готова поддерживать Азербайджан в развитии искусственного интеллекта (ИИ) и других новых направлений.

Об этом сказал в четверг Trend председатель азербайджанского отделения Британской торговой палаты Джон Паттерсон в кулуарах Второго форума по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах в Баку.

"Мы являемся крупнейшим торговым партнёром Азербайджана во многом благодаря bp и тому, что нефтегазовый сектор доминировал в экономике страны примерно с 1995 года и до настоящего времени. Хотя сегодня доходы от нефти и газа уже не составляют прежнюю долю ВВП Азербайджана, bp и британский бизнес продолжают активно присутствовать на рынке с середины 1990-х годов", - сказал он.

По словам Д. Паттерсона, Британская торговая палата в Азербайджане работает над развитием сотрудничества между британским и местным бизнесом, стремясь выходить за рамки исключительно нефтегазового секторa.

"Мы по-прежнему активно вовлечены в энергетическую сферу - через bp и британские подрядные компании, работающие в стране. Этот сектор остаётся важной частью экономического взаимодействия. В то же время ключевым фактором долгосрочного экономического успеха Азербайджана является постепенная диверсификация экономики и снижение зависимости от нефти и газа. В этом контексте мы стремимся поддерживать развитие новых направлений, включая образование, искусственный интеллект и другие технологические сферы", - добавил он.

Как отметил Д. Паттерсон, важную роль также играет финансовый сектор, особенно с учётом того, что Лондон остаётся одним из ведущих мировых финансовых центров.

Кроме того, он затронул сферу транспорта и значимости Среднего коридора.

"Отдельное значение приобретает Средний коридор. Его важность заметна на практике: при возникновении перебоев на других маршрутах растёт значимость альтернативных транспортных путей, проходящих через этот регион. Для грузоперевозок между Китаем и Европой или в обратном направлении железнодорожные маршруты по Среднему коридору потенциально могут быть более быстрыми и устойчивыми по сравнению с морскими перевозками, которые проходят через более длинные и уязвимые маршруты. Однако для полного раскрытия потенциала коридора ещё предстоит значительная работа, включая технико-экономическое обоснование и развитие инфраструктуры", - пояснил Д. Паттерсон.

По его мнению, дополнительным вызовом остаётся изменение уровня Каспийского моря, что требует адаптации транспортной и логистической инфраструктуры, включая развитие судоходства и других видов перевозок.

"В целом развитие Среднего коридора рассматривается как способ укрепления региональной связности и создания более устойчивой транспортной системы, менее зависимой от отдельных геополитических рисков", - заключил Д. Паттерсон.