БАКУ /Trend/ - SOCAR Trading предлагает создать в Баку энергетическую биржу.

Как сообщает Trend, об этом заявил старший трейдер по средним дистиллятам компании SOCAR Trading Анар Хабиб на Втором форуме по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах в Баку.

"Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) постоянно подвергается рискам, связанным с геополитическими конфликтами. И, конечно, периодически приходится корректировать объёмы добычи, чтобы обеспечить транспортировку необходимого объёма через КТК. Одна из тем, которая давно обсуждается среди трейдеров, продавцов и покупателей в Каспийском регионе, это создание эффективного механизма хеджирования в этой части мира. Возможно, сегодня я озвучиваю несколько футуристическую идею, но у каждой такой идеи есть своё время для реализации. Поэтому я считаю, что в какой-то момент появится возможность создать в Баку товарно-биржевую платформу - товарную или энергетическую биржу», - сказал он.

По его словам, такой проект может быть реализован в формате совместного предприятия с существующими биржами в Лондоне, например, ICE, при поддержке ведущих мировых банков, таких как JP Morgan и Goldman Sachs.

"Уверен, что они с удовольствием станут частью подобной инициативы в Баку", - сказал А. Хабиб.