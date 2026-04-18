Ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан усилит евразийскую связность - Жээнбек Кулубаев

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан улучшит связность на евразийском пространстве.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

"Регулярные встречи лидеров стран Центральной Азии сыграли ключевую роль. Они предоставляют пространство для открытого и прямого диалога без посредников. Сегодня они помогают укреплять наше региональное единство", - сказал он.

По его словам, эти взаимосвязи становятся важным звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом, где роль Центральной Азии в мировой торговле и логистике растет.

"Мы также добились прогресса в экономике. Наши страны растут, диверсифицируются и улучшают инвестиционный климат. Центральная Азия становится регионом новых возможностей. Мы уже видим результаты: за последние пять лет регион демонстрирует рост, и мы переходим от конкуренции к сотрудничеству", - отметил Жээнбек Кулубаев.

Министр подчеркнул, что наблюдается формирование нового поколения - целеустремленного, мобильного и открытого к сотрудничеству, которое будет определять будущее региона.