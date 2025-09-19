Американская бизнес-делегация подвела итоги визита в регион Среднего коридора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Американская бизнес-делегация, посетившая регион Среднего коридора, включающий в себя Азербайджан, Грузию и Казахстан, успешно завершила свою миссию, сообщает Trend со ссылкой на Торгово-промышленную палату США-Азербайджан (USACC).

Делегация была совместно организована USACC, Американо-грузинским бизнес-советом и Американской торговой палатой в Казахстане, объединив ведущих представителей государственного и частного секторов США.

Сертифицированная Службой коммерции США при Министерстве торговли, миссия включала участие представителей американских госструктур и компаний, таких как Международная финансовая корпорация США (DFC), Агентство США по торговле и развитию (USTDA), Amrus Logistics, Inc., GKG Law, P.C., KazStroiTechnic, PIMK Rail Holding JSC, Quadro Logistics LLC, Textron Aviation Inc., Turner Construction, Wabtec Corporation и Wings & Freeman Capital.

«Для меня была большая честь приветствовать американскую бизнес-делегацию в регионе Среднего коридора в Азербайджане. Меня впечатлило множество экономических возможностей, о которых сообщили участники делегации и высокопоставленные представители сферы экономики Азербайджана. Эта миссия способствовала развитию имплементации исторических соглашений, заключённых при участии Президента Трампа 8 августа в Белом доме», - отметила временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон.

В рамках миссии участники исследовали региональные возможности в сферах критической инфраструктуры, цифровых технологий и других быстрорастущих секторах, открывающих новые горизонты для американских компаний.

«DFC стремится к сотрудничеству с частным сектором для укрепления экономических партнёрств в этом важном регионе. Мы были рады обсудить с высокопоставленными представителями государства и бизнеса новые инвестиционные возможности в ключевых секторах, включая критическую инфраструктуру - порты, транспорт и логистику», - сказал управляющий директор DFC Кеннет Энгелл.

Программа делегации в Азербайджане началась с паромного рейса из Актау (Казахстан) в Бакинский порт. Официальная часть стартовала со встреч высокого уровня в Бакинском международном морском порту и Свободной экономической зоне Алят.

«Бакинский международный морской порт и Свободная экономическая зона Алят - это современные объекты с высококлассным обслуживанием, расположенные в самом сердце Среднего коридора. Вместе они являются ключевыми опорными точками коридора, обеспечивая развитие торговли и деловой активности», - отметил исполнительный директор USACC Натиг Бахышов.

Участники миссии получили возможность ознакомиться с регионом, имеющим стратегическое значение.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор — это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.