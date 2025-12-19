Европарламент продолжает предвзятую и необъективную политику в отношении Азербайджана - Сахиба Гафарова

БАКУ/Trend/ - Следует с сожалением отметить, что Европейский парламент продолжил предвзятую и необъективную политику, приняв резолюцию против Азербайджана.
Как сообщает Trend, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
«Мы решительно отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции, касающиеся наличия политических заключенных и нарушений академических свобод», – сказала она.
Спикер отметила, что Азербайджан придерживается принципов ответственности перед своими гражданами:
«Защита прав и свобод человека должна осуществляться только при соблюдении принципов национального права и государственного суверенитета».
