Европарламент продолжает предвзятую и необъективную политику в отношении Азербайджана - Сахиба Гафарова

БАКУ/Trend/ - Следует с сожалением отметить, что Европейский парламент продолжил предвзятую и необъективную политику, приняв резолюцию против Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

«Мы решительно отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции, касающиеся наличия политических заключенных и нарушений академических свобод», – сказала она.

Спикер отметила, что Азербайджан придерживается принципов ответственности перед своими гражданами:

«Защита прав и свобод человека должна осуществляться только при соблюдении принципов национального права и государственного суверенитета».

