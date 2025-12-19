Резолюция Европарламента фактически необоснованна и противоречит принципу верховенства права - депутат

БАКУ/Trend/ - Принятая вчера Европейским парламентом резолюция фактически необоснованна и сама по себе противоречит принципу верховенства права.

Как сообщает Trend, об этом заявил член Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Кямал Джафаров на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

«Во-первых, эта резолюция является совершенно предвзятым, необоснованным и основанным на двойных стандартах документом. Она подготовлена ​​под влиянием армянского лобби, которое пытается представить юридические решения Азербайджана относительно его национальной безопасности как «политические репрессии». Недопустимо, чтобы такой парламент давал политическую оценку лицам, обвиняемым в тяжких преступлениях, таких как государственная измена.

Во‑вторых, эта резолюция является очевидной попыткой вмешательства в государственный суверенитет Азербайджана. Основной принцип международного права ясно указывает, что ни одно государство или международная организация не может вмешиваться в дела, относящиеся к внутренней юрисдикции другого государства. Поэтому любое политическое решение международной организации по продолжающемуся уголовному делу является попыткой незаконного влияния на ход расследования и проявлением неуважения к независимости суда.

В-третьих, резолюции Европейского парламента, которые не уважают территориальную целостность Азербайджана, не имеют отношения к деятельности, связанной с 30-летней армянской оккупацией, содержат безосновательные и ложные обвинения в адрес Азербайджана после Второй Карабахской войны и оценивают антитеррористические меры 2023 года «этнической чисткой» не могут иметь морального обоснования», - сказал депутат.

К.Джафаров отметил, что если бы Европейский парламент искренне уважал права человека и международное право, он бы высказался и принял меры в отношении прав западных азербайджанцев, массово депортированных из Армении и подвергнутых этнической чистке, в отношении военных преступлений и геноцида, совершенных Арменией против Азербайджана, а также в отношении прав журналистов и мирных жителей, погибших в результате взрыва мин, заложенных армянской стороной.

«Поэтому азербайджанский народ прекрасно понимает и видит лицемерие Европейского парламента. Азербайджанский народ не доверяет ни одной внешней международной организации, а целостность Европейского парламента, руководители и члены которого арестованы по обвинениям в коррупции, давно нарушена.

Члены Европейского парламента настолько потеряли чувство реальности, что в принятом ими документе содержатся попытки угрожать санкциями и ставить условия сотрудничества. Но они забывают, что Азербайджан сегодня является самым сильным, независимым и быстро развивающимся государством в регионе».

Многие государства-члены Европейского союза заинтересованы в углублении стратегического партнёрства с Азербайджаном, поскольку оно основано на взаимном уважении и реальных интересах. Десять государств-членов Европейского союза подписали декларацию о стратегическом партнёрстве с Азербайджаном.

Поэтому существует большая разница между нашими отношениями с государствами-членами Европейского союза и Европейским парламентом. Эта разница показывает, что Европейский парламент не на правильном пути и ненадлежащим образом представляет интересы своих народов, проживающих в Европе.

Мы продолжим свой путь, будем защищать и укреплять интересы азербайджанского народа, нашу государственность на любой платформе. Мы обеспечим мир и сотрудничество в регионе.

Азербайджан всегда открыт для диалога, но этот диалог должен проходить в рамках равенства и взаимного уважения.

Никакое давление, никакая предвзятая резолюция не смогут сбить азербайджанский народ с пути истины", - сказал парламентарий.

