Резолюция Европарламента фактически необоснованна и противоречит принципу верховенства права - депутат

БАКУ/Trend/ - Принятая вчера Европейским парламентом резолюция фактически необоснованна и сама по себе противоречит принципу верховенства права.
Как сообщает Trend, об этом заявил член Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Кямал Джафаров на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
«Во-первых, эта резолюция является совершенно предвзятым, необоснованным и основанным на двойных стандартах документом. Она подготовлена под влиянием армянского лобби, которое пытается представить юридические решения Азербайджана относительно его национальной безопасности как «политические репрессии». Недопустимо, чтобы такой парламент давал политическую оценку лицам, обвиняемым в тяжких преступлениях, таких как государственная измена.
Во‑вторых, эта резолюция является очевидной попыткой вмешательства в государственный суверенитет Азербайджана. Основной принцип международного права ясно указывает, что ни одно государство или международная организация не может вмешиваться в дела, относящиеся к внутренней юрисдикции другого государства. Поэтому любое политическое решение международной организации по продолжающемуся уголовному делу является попыткой незаконного влияния на ход расследования и проявлением неуважения к независимости суда.
В-третьих, резолюции Европейского парламента, которые не уважают территориальную целостность Азербайджана, не имеют отношения к деятельности, связанной с 30-летней армянской оккупацией, содержат безосновательные и ложные обвинения в адрес Азербайджана после Второй Карабахской войны и оценивают антитеррористические меры 2023 года «этнической чисткой» не могут иметь морального обоснования», - сказал депутат.
К.Джафаров отметил, что если бы Европейский парламент искренне уважал права человека и международное право, он бы высказался и принял меры в отношении прав западных азербайджанцев, массово депортированных из Армении и подвергнутых этнической чистке, в отношении военных преступлений и геноцида, совершенных Арменией против Азербайджана, а также в отношении прав журналистов и мирных жителей, погибших в результате взрыва мин, заложенных армянской стороной.
«Поэтому азербайджанский народ прекрасно понимает и видит лицемерие Европейского парламента. Азербайджанский народ не доверяет ни одной внешней международной организации, а целостность Европейского парламента, руководители и члены которого арестованы по обвинениям в коррупции, давно нарушена.
Члены Европейского парламента настолько потеряли чувство реальности, что в принятом ими документе содержатся попытки угрожать санкциями и ставить условия сотрудничества. Но они забывают, что Азербайджан сегодня является самым сильным, независимым и быстро развивающимся государством в регионе».
Многие государства-члены Европейского союза заинтересованы в углублении стратегического партнёрства с Азербайджаном, поскольку оно основано на взаимном уважении и реальных интересах. Десять государств-членов Европейского союза подписали декларацию о стратегическом партнёрстве с Азербайджаном.
Поэтому существует большая разница между нашими отношениями с государствами-членами Европейского союза и Европейским парламентом. Эта разница показывает, что Европейский парламент не на правильном пути и ненадлежащим образом представляет интересы своих народов, проживающих в Европе.
Мы продолжим свой путь, будем защищать и укреплять интересы азербайджанского народа, нашу государственность на любой платформе. Мы обеспечим мир и сотрудничество в регионе.
Азербайджан всегда открыт для диалога, но этот диалог должен проходить в рамках равенства и взаимного уважения.
Никакое давление, никакая предвзятая резолюция не смогут сбить азербайджанский народ с пути истины", - сказал парламентарий.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!