Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - Проходит очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Trend, в повестку заседания включены следующие 12 вопросов:

1. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики об объявлении амнистии по случаю Года Конституции и Суверенитета;

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики» от 28 июня 2024 года номер 1194-VIQD;

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об отходах»;

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» (первое чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, Закон Азербайджанской Республики «Об охране памятников истории и культуры» и Закон Азербайджанской Республики «О культуре» (первое чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О нотариате» и «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (первое чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О табаке и табачных изделиях», «О рекламе» и «Об ограничении потребления табачных изделий» (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об общем образовании» (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и месту пребывания», «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительского попечения», «О государственной пошлине», «О молодежной политике», «Об утверждении Положения о комиссиях по защите прав детей», «О питании младенцев и детей раннего возраста», «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О борьбе с торговлей людьми», «О социальных пособиях», «О трудовых пенсиях», «О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях», «О физической культуре и спорте», «Об образовании», «О социальных услугах», «Об обязательной диспансеризации детей», «О профессиональном образовании», «О правах лиц с инвалидностью», «Об общем образовании», «О донорстве и трансплантации органов и (или) тканей человека», «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительского попечения» от 29 ноября 2024 года номер 79-VIIQD и «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительского попечения» от 7 марта 2025 года номер 151-VIIQD» (второе чтение).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!