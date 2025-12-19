Президент Ильхам Алиев выделил 1,4 миллиона манатов на капремонт автомобильных дорог на территории Абшеронского района

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог на территории Абшеронского района.

Как сообщает в пятницу Trend, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселков Хокмели и Гобу Абшеронского района из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 10 января 2025 года номер 445, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 1,4 миллиона (один миллион четыреста тысяч) манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта автомобильных дорог, указанных в части 1 настоящего Распоряжения.

4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения."